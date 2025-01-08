Сьогоднішня ціна KONG SUI (KONG)

Поточна ціна KONG SUI (KONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.90K USD. Ціна KONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KONG SUI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.29 USD

- зміна ціни KONG SUI протягом дня — -6.15%

- циркуляційна пропозиція – 8.63B USD

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