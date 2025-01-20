Сьогоднішня ціна KONG (KONG)

Поточна ціна KONG (KONG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KONG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.11K USD

- зміна ціни KONG протягом дня — -13.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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