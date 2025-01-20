Сьогоднішня ціна KONET (KONET)

Поточна ціна KONET (KONET) сьогодні становить 0.075053 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KONET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KONET:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 362.41K USD

- зміна ціни KONET протягом дня — +1.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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