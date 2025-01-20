Ціна KONET (KONET)
Поточна ціна KONET (KONET) сьогодні становить 0.075053 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KONET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KONET:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 362.41K USD
- зміна ціни KONET протягом дня — +1.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KONET до USD становила $ +0.00124177.
За останні 30 днів зміна ціни KONET до USD становила $ -0.0045336890.
За останні 60 днів зміна ціни KONET до USD становила $ +0.0051359293.
За останні 90 днів зміна ціни KONET до USD становила $ -0.02316412203275187.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00124177
|+1.68%
|30 днів
|$ -0.0045336890
|-6.04%
|60 днів
|$ +0.0051359293
|+6.84%
|90 днів
|$ -0.02316412203275187
|-23.58%
Останній аналіз цін KONET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.50%
+1.68%
+1.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KONET Mainnet upgrade adopts Proof of Stake for enhanced efficiency and security, featuring advanced mechanisms such as EIP-1559 for fee burning and PoSDAO for decentralized governance, fostering stable participation in staking for network contributors.
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