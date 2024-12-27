Сьогоднішня ціна KONDUX (KNDX)

Поточна ціна KONDUX (KNDX) сьогодні становить 0.058668 USD з ринковою капіталізацією $ 32.13M USD. Ціна KNDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KONDUX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.06K USD

- зміна ціни KONDUX протягом дня — -5.91%

- циркуляційна пропозиція – 547.92M USD

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