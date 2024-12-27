Ціна KONDUX (KNDX)
Поточна ціна KONDUX (KNDX) сьогодні становить 0.058668 USD з ринковою капіталізацією $ 32.13M USD. Ціна KNDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KONDUX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.06K USD
- зміна ціни KONDUX протягом дня — -5.91%
- циркуляційна пропозиція – 547.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KONDUX до USD становила $ -0.00368584939894552.
За останні 30 днів зміна ціни KONDUX до USD становила $ +0.0066185600.
За останні 60 днів зміна ціни KONDUX до USD становила $ +0.0863027517.
За останні 90 днів зміна ціни KONDUX до USD становила $ +0.02204906216531273.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00368584939894552
|-5.91%
|30 днів
|$ +0.0066185600
|+11.28%
|60 днів
|$ +0.0863027517
|+147.10%
|90 днів
|$ +0.02204906216531273
|+60.21%
Останній аналіз цін KONDUX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-5.91%
+3.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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