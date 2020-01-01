Токеноміка Konan of Kaspa (KONAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Konan of Kaspa (KONAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Konan of Kaspa (KONAN) $KONAN of Kaspa: The Dog and Hero of Kaspa $KONAN of Kaspa is a unique memecoin created in honor of a heroic military dog who has been recognized by world leaders for his extraordinary missions. This token goes beyond traditional cryptocurrency by embodying the values of loyalty, unity, and world peace, with the mission of positively impacting communities across the globe. What sets $KONAN of Kaspa apart is its 100% Fair Launch and community-driven approach. From day one, the project was designed to ensure equal access for everyone, with no pre-sales, team allocations, or special advantages. The community is at the heart of $KONAN of Kaspa, making all decisions through decentralized governance. This fair and transparent model ensures that every holder is a vital part of the project’s success. Running on the Kaspa Proof-of-Work (PoW) blockchain, $KONAN benefits from fast, secure, and scalable transactions, while staying true to the principles of decentralization. Kaspa’s PoW system guarantees that the network is highly secure and energy-efficient, while enabling a trustless environment where users can engage without intermediaries. This technological foundation allows $KONAN to focus on growth, innovation, and the well-being of its global community. More than a financial tool, $KONAN of Kaspa is a symbol of collective strength, inspired by the loyalty and heroism of the dog who stands at its core. The project envisions uniting people across the world, fostering a spirit of collaboration and promoting global peace. As $KONAN of Kaspa grows, it aims to use its platform to drive meaningful change and inspire others to do the same, creating a better world for all. With a focus on transparency, community involvement, and technological innovation, $KONAN of Kaspa is positioned to not only thrive in the blockchain space but to make a lasting positive impact on a global scale. Офіційний вебсайт: https://konanofkaspa.io/ Whitepaper: https://konanofkaspa.io/documents/KONAN%20of%20Kaspa%20-%20Whitepaper.pdf Купити KONAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Konan of Kaspa (KONAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Konan of Kaspa (KONAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 981,39K $ 981,39K $ 981,39K Загальна пропозиція: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B Циркуляційна пропозиція: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 981,39K $ 981,39K $ 981,39K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Konan of Kaspa (KONAN)

Токеноміка Konan of Kaspa (KONAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Konan of Kaspa (KONAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KONAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KONAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KONAN, досліджуйте ціну токена KONAN в реальному часі!

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