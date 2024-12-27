Сьогоднішня ціна Konan of Kaspa (KONAN)

Поточна ціна Konan of Kaspa (KONAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.50M USD. Ціна KONAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Konan of Kaspa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.50K USD

- зміна ціни Konan of Kaspa протягом дня — -12.48%

- циркуляційна пропозиція – 287.00B USD

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