Інформація щодо ціни KONA (KONA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 36,45 $ 36,45 $ 36,45 Мін. за 24 год $ 43,23 $ 43,23 $ 43,23 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 36,45$ 36,45 $ 36,45 Макс. за 24 год $ 43,23$ 43,23 $ 43,23 Рекордний максимум $ 109,49$ 109,49 $ 109,49 Найнижча ціна $ 31,62$ 31,62 $ 31,62 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) -3,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,84% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,84%

Актуальна ціна KONA (KONA) становить $41. За останні 24 години KONA торгувався між мінімумом у $ 36,45 і максимумом у $ 43,23, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KONA становить $ 109,49, тоді як його історичний мінімум — $ 31,62.

Що стосується короткострокових результатів, то KONA змінився на +0,21% за останню годину, -3,49% за 24 години та на +5,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KONA (KONA)

Ринкова капіталізація $ 444,43K$ 444,43K $ 444,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 444,43K$ 444,43K $ 444,43K Циркуляційне постачання 10,84K 10,84K 10,84K Загальна пропозиція 10 840,73930441548 10 840,73930441548 10 840,73930441548

Поточна ринкова капіталізація KONA — $ 444,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KONA — 10,84K, зі загальною пропозицією 10840.73930441548. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 444,43K.