Токеноміка KOMPETE (KOMPETE) Дізнайтеся ключову інформацію про KOMPETE (KOMPETE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KOMPETE (KOMPETE) KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Офіційний вебсайт: https://kompete.game/ Whitepaper: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ Купити KOMPETE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KOMPETE (KOMPETE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KOMPETE (KOMPETE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Загальна пропозиція: $ 850,52M $ 850,52M $ 850,52M Циркуляційна пропозиція: $ 676,14M $ 676,14M $ 676,14M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,73M $ 2,73M $ 2,73M Історичний максимум: $ 0,054923 $ 0,054923 $ 0,054923 Історичний мінімум: $ 0,00130533 $ 0,00130533 $ 0,00130533 Поточна ціна: $ 0,003215 $ 0,003215 $ 0,003215 Дізнайтеся більше про ціну KOMPETE (KOMPETE)

Токеноміка KOMPETE (KOMPETE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KOMPETE (KOMPETE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOMPETE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOMPETE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOMPETE, досліджуйте ціну токена KOMPETE в реальному часі!

Прогноз ціни KOMPETE Хочете знати, куди рухається KOMPETE? Наша сторінка прогнозу ціни KOMPETE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена KOMPETE зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!