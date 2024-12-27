Ціна KOMPETE (KOMPETE)
Поточна ціна KOMPETE (KOMPETE) сьогодні становить 0.01540525 USD з ринковою капіталізацією $ 10.41M USD. Ціна KOMPETE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOMPETE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.02K USD
- зміна ціни KOMPETE протягом дня — -2.93%
- циркуляційна пропозиція – 676.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOMPETE до USD становила $ -0.00046612193446615.
За останні 30 днів зміна ціни KOMPETE до USD становила $ +0.0028801301.
За останні 60 днів зміна ціни KOMPETE до USD становила $ +0.0023738165.
За останні 90 днів зміна ціни KOMPETE до USD становила $ +0.00322760864070967.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00046612193446615
|-2.93%
|30 днів
|$ +0.0028801301
|+18.70%
|60 днів
|$ +0.0023738165
|+15.41%
|90 днів
|$ +0.00322760864070967
|+26.50%
Останній аналіз цін KOMPETE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
-2.93%
+0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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