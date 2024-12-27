Сьогоднішня ціна KOMPETE (KOMPETE)

Поточна ціна KOMPETE (KOMPETE) сьогодні становить 0.01540525 USD з ринковою капіталізацією $ 10.41M USD. Ціна KOMPETE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOMPETE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.02K USD

- зміна ціни KOMPETE протягом дня — -2.93%

- циркуляційна пропозиція – 676.14M USD

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