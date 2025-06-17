Сьогоднішня ціна Kommunity Take Over (KTO)

Поточна ціна Kommunity Take Over (KTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.01K USD. Ціна KTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kommunity Take Over:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kommunity Take Over протягом дня — -14.94%

- циркуляційна пропозиція – 998.37M USD

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