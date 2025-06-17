Ціна Kommunity Take Over (KTO)
Поточна ціна Kommunity Take Over (KTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.01K USD. Ціна KTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kommunity Take Over:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kommunity Take Over протягом дня — -14.94%
- циркуляційна пропозиція – 998.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kommunity Take Over до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kommunity Take Over до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kommunity Take Over до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kommunity Take Over до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kommunity Take Over: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-14.94%
-32.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The dev left. We stayed. $KTO lives.
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