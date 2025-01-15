Сьогоднішня ціна Komet (KOMET)

Поточна ціна Komet (KOMET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101.33K USD. Ціна KOMET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Komet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.20K USD

- зміна ціни Komet протягом дня — +1.26%

- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD

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