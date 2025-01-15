Ціна Komet (KOMET)
Поточна ціна Komet (KOMET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101.33K USD. Ціна KOMET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Komet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.20K USD
- зміна ціни Komet протягом дня — +1.26%
- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Komet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Komet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Komet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Komet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Komet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
+1.26%
-56.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Komet is a meme token built on KRC20. Komet was created to assist in bringing retail investors into the KRC20 ecosystem in a fun way through memes. Komet is also focused on bringing more attention to the native token Kaspa. Whether through fun memes, informational post, or through the future NFT collection. Komet wants the public to know what Kaspa is and what more is in stored for the new ecosystem.
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