Інформація щодо ціни Kome Chan (KOME) (USD)

Актуальна ціна Kome Chan (KOME) становить --. За останні 24 години KOME торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KOME становить $ 0,01605948, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KOME змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kome Chan (KOME)

Поточна ринкова капіталізація Kome Chan — $ 6,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOME — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,96K.

Історія ціни Kome Chan (KOME) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kome Chan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kome Chan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kome Chan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kome Chan до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-11,15%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Kome Chan (KOME)

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kome Chan (KOME)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kome Chan (USD)

Скільки коштуватиме Kome Chan (KOME) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kome Chan (KOME) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kome Chan.

Перегляньте прогноз ціни Kome Chan вже зараз!

KOME до місцевих валют

Токеноміка Kome Chan (KOME)

Розуміння токеноміки Kome Chan (KOME) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KOME зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kome Chan (KOME)

Скільки сьогодні коштує Kome Chan (KOME)?
Актуальна ціна KOME у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KOME до USD?
Поточна ціна KOME до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kome Chan?
Ринкова капіталізація KOME — $ 6,96K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KOME?
Циркуляційна пропозиція KOME — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KOME?
KOME досяг історичної максимальної ціни у 0,01605948 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KOME?
Історична мінімальна ціна KOME становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KOME?
Актуальний обсяг торгівлі KOME за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KOME цього року?
KOME може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KOME для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:49:04 (UTC+8)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

