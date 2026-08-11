Сьогоднішня ціна KOLZ

Поточна ціна KOLZ (KOLZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KOLZ до USD становить $ 0 за KOLZ.

KOLZ наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14.963,49, з циркуляційною пропозицією у 5,25B KOLZ. Протягом останніх 24 годин KOLZ торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00164097, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KOLZ змінився на -- за останню годину та на +2,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KOLZ (KOLZ)

Ринкова капіталізація $ 14,96K$ 14,96K $ 14,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,96K$ 14,96K $ 14,96K Циркуляційне постачання 5,25B 5,25B 5,25B Загальна пропозиція 9.500.000.000,0 9.500.000.000,0 9.500.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація KOLZ — $ 14,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOLZ — 5,25B, зі загальною пропозицією 9500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,96K.