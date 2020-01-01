Токеноміка Kolwaii by Virtuals (VIBES) Дізнайтеся ключову інформацію про Kolwaii by Virtuals (VIBES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kolwaii by Virtuals (VIBES) Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance. Офіційний вебсайт: https://www.kolwaii.com Whitepaper: https://docs.kolwaii.com/ Купити VIBES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kolwaii by Virtuals (VIBES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kolwaii by Virtuals (VIBES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 858,46K $ 858,46K $ 858,46K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 858,46K $ 858,46K $ 858,46K Історичний максимум: $ 0,02029524 $ 0,02029524 $ 0,02029524 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00085846 $ 0,00085846 $ 0,00085846 Дізнайтеся більше про ціну Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Токеноміка Kolwaii by Virtuals (VIBES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kolwaii by Virtuals (VIBES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VIBES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VIBES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VIBES, досліджуйте ціну токена VIBES в реальному часі!

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