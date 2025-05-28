Ціна Kolwaii by Virtuals (VIBES)
Поточна ціна Kolwaii by Virtuals (VIBES) сьогодні становить 0.00152925 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна VIBES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kolwaii by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kolwaii by Virtuals протягом дня — +14.58%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kolwaii by Virtuals до USD становила $ +0.00019461.
За останні 30 днів зміна ціни Kolwaii by Virtuals до USD становила $ +0.0136426632.
За останні 60 днів зміна ціни Kolwaii by Virtuals до USD становила $ +0.1259516384.
За останні 90 днів зміна ціни Kolwaii by Virtuals до USD становила $ -0.000788507594662695.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019461
|+14.58%
|30 днів
|$ +0.0136426632
|+892.11%
|60 днів
|$ +0.1259516384
|+8,236.17%
|90 днів
|$ -0.000788507594662695
|-34.02%
Останній аналіз цін Kolwaii by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+14.58%
+26.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.
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