Сьогоднішня ціна Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Поточна ціна Kolwaii by Virtuals (VIBES) сьогодні становить 0.00152925 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна VIBES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kolwaii by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kolwaii by Virtuals протягом дня — +14.58%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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