Сьогоднішня ціна Kolwaii (KWAII)

Поточна ціна Kolwaii (KWAII) сьогодні становить 0.00226453 USD з ринковою капіталізацією $ 603.07K USD. Ціна KWAII до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kolwaii:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.01K USD

- зміна ціни Kolwaii протягом дня — +7.33%

- циркуляційна пропозиція – 268.00M USD

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