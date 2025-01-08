Ціна KOLT ($KOLT)
Поточна ціна KOLT ($KOLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.31K USD. Ціна $KOLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOLT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD
- зміна ціни KOLT протягом дня — -11.70%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOLT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KOLT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KOLT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KOLT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.70%
|30 днів
|$ 0
|+9.38%
|60 днів
|$ 0
|-33.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KOLT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-11.70%
-19.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems
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