Сьогоднішня ціна KOLT ($KOLT)

Поточна ціна KOLT ($KOLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.31K USD. Ціна $KOLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOLT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD

- зміна ціни KOLT протягом дня — -11.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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