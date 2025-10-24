Інформація щодо ціни KOLS (KOLS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0002335 $ 0,0002335 $ 0,0002335 Мін. за 24 год $ 0,00024437 $ 0,00024437 $ 0,00024437 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0002335$ 0,0002335 $ 0,0002335 Макс. за 24 год $ 0,00024437$ 0,00024437 $ 0,00024437 Рекордний максимум $ 0,00095304$ 0,00095304 $ 0,00095304 Найнижча ціна $ 0,00022257$ 0,00022257 $ 0,00022257 Зміна ціни (за 1 год) -0,43% Зміна ціни (1 дн.) +3,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,94% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,94%

Актуальна ціна KOLS (KOLS) становить $0,00024288. За останні 24 години KOLS торгувався між мінімумом у $ 0,0002335 і максимумом у $ 0,00024437, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KOLS становить $ 0,00095304, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00022257.

Що стосується короткострокових результатів, то KOLS змінився на -0,43% за останню годину, +3,32% за 24 години та на +1,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KOLS (KOLS)

Ринкова капіталізація $ 242,84K$ 242,84K $ 242,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 242,84K$ 242,84K $ 242,84K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 990 672,245735 999 990 672,245735 999 990 672,245735

Поточна ринкова капіталізація KOLS — $ 242,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOLS — 999,99M, зі загальною пропозицією 999990672.245735. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 242,84K.