Ціна Kollector (KLTR)
Поточна ціна Kollector (KLTR) сьогодні становить 0.02260347 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KLTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kollector:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.08K USD
- зміна ціни Kollector протягом дня — -1.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KLTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KLTR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kollector до USD становила $ -0.0003682636591005.
За останні 30 днів зміна ціни Kollector до USD становила $ -0.0000654347.
За останні 60 днів зміна ціни Kollector до USD становила $ +0.0001658258.
За останні 90 днів зміна ціни Kollector до USD становила $ +0.00571449303582138.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0003682636591005
|-1.60%
|30 днів
|$ -0.0000654347
|-0.28%
|60 днів
|$ +0.0001658258
|+0.73%
|90 днів
|$ +0.00571449303582138
|+33.84%
Останній аналіз цін Kollector: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-1.60%
+0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The KBASE is the NFTs Boutique Marketplace. Its team collaborates with artists to add new art categories that bring more users. Also, the Kbase monitors what exactly collectors are looking for: specific kinds of artworks, collectibles, music, and other digital assets. Therefore, counter-parties make a preliminary selection of the type of the artwork, before costly creating and minting. Moreover, the marketplace has sophisticated searching mechanics that allows artists and collectors to match each other in 2 seconds. Also, artists can create NFTs and mint them quickly. Apart above, the KOLLECTOR (KLTR) token allows users to buy and sell all artworks presented on the KBASE NFTs Marketplace.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KLTR до AUD
A$0.0357134826
|1 KLTR до GBP
￡0.018082776
|1 KLTR до EUR
€0.0214732965
|1 KLTR до USD
$0.02260347
|1 KLTR до MYR
RM0.0987771639
|1 KLTR до TRY
₺0.8055876708
|1 KLTR до JPY
¥3.5268194241
|1 KLTR до RUB
₽2.2085850537
|1 KLTR до INR
₹1.9479670446
|1 KLTR до IDR
Rp364.5720457341
|1 KLTR до PHP
₱1.3166521275
|1 KLTR до EGP
￡E.1.1365024716
|1 KLTR до BRL
R$0.1335865077
|1 KLTR до CAD
C$0.0323229621
|1 KLTR до BDT
৳2.7512943684
|1 KLTR до NGN
₦35.2078429761
|1 KLTR до UAH
₴0.9475374624
|1 KLTR до VES
Bs1.26579432
|1 KLTR до PKR
Rs6.2873812152
|1 KLTR до KZT
₸11.6873501982
|1 KLTR до THB
฿0.7583464185
|1 KLTR до TWD
NT$0.7400376078
|1 KLTR до CHF
Fr0.020343123
|1 KLTR до HKD
HK$0.1758549966
|1 KLTR до MAD
.د.م0.2251305612