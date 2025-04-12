Сьогоднішня ціна Kollectiv (KOL)

Поточна ціна Kollectiv (KOL) сьогодні становить 0.00472602 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kollectiv:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.00K USD

- зміна ціни Kollectiv протягом дня — +6.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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