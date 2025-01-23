Ціна Kolibri USD (KUSD)
Поточна ціна Kolibri USD (KUSD) сьогодні становить 0.85129 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kolibri USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.58 USD
- зміна ціни Kolibri USD протягом дня — -5.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kolibri USD до USD становила $ -0.0529290423626716.
За останні 30 днів зміна ціни Kolibri USD до USD становила $ -0.1219308626.
За останні 60 днів зміна ціни Kolibri USD до USD становила $ -0.2089821605.
За останні 90 днів зміна ціни Kolibri USD до USD становила $ -0.1218484607131639.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0529290423626716
|-5.85%
|30 днів
|$ -0.1219308626
|-14.32%
|60 днів
|$ -0.2089821605
|-24.54%
|90 днів
|$ -0.1218484607131639
|-12.52%
Останній аналіз цін Kolibri USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-5.85%
-16.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kolibri USD is an algorithmic stablecoin pegged to the US dollar.
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