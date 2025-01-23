Сьогоднішня ціна Kolibri USD (KUSD)

Поточна ціна Kolibri USD (KUSD) сьогодні становить 0.85129 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kolibri USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.58 USD

- зміна ціни Kolibri USD протягом дня — -5.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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