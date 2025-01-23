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Ціна Kolibri USD (KUSD)

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Графік ціни Kolibri USD (KUSD) в реальному часі

$0.85129
$0.85129$0.85129
-5.80%(1D)

Сьогоднішня ціна Kolibri USD (KUSD)

Поточна ціна Kolibri USD (KUSD) сьогодні становить 0.85129 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kolibri USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.58 USD
- зміна ціни Kolibri USD протягом дня — -5.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Kolibri USD (KUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kolibri USD до USD становила $ -0.0529290423626716.
За останні 30 днів зміна ціни Kolibri USD до USD становила $ -0.1219308626.
За останні 60 днів зміна ціни Kolibri USD до USD становила $ -0.2089821605.
За останні 90 днів зміна ціни Kolibri USD до USD становила $ -0.1218484607131639.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0529290423626716-5.85%
30 днів$ -0.1219308626-14.32%
60 днів$ -0.2089821605-24.54%
90 днів$ -0.1218484607131639-12.52%

Аналіз цін Kolibri USD (KUSD)

Останній аналіз цін Kolibri USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.847793
$ 0.847793$ 0.847793

$ 0.907451
$ 0.907451$ 0.907451

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

-0.03%

-5.85%

-16.92%

Ринкова інформація Kolibri USD (KUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.58
$ 10.58$ 10.58

0.00
0.00 0.00

Що таке Kolibri USD ( KUSD)

Kolibri USD is an algorithmic stablecoin pegged to the US dollar.

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Ресурс Kolibri USD (KUSD)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

KUSD до місцевих валют

1 KUSD до AUD
A$1.3535511
1 KUSD до GBP
0.6895449
1 KUSD до EUR
0.8172384
1 KUSD до USD
$0.85129
1 KUSD до MYR
RM3.7797276
1 KUSD до TRY
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1 KUSD до JPY
¥133.1332431
1 KUSD до RUB
84.4820196
1 KUSD до INR
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1 KUSD до IDR
Rp13,730.4819487
1 KUSD до PHP
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1 KUSD до EGP
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1 KUSD до BRL
R$5.0566626
1 KUSD до CAD
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1 KUSD до THB
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