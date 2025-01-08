Сьогоднішня ціна KOLANA (KOLANA)

Поточна ціна KOLANA (KOLANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.32K USD. Ціна KOLANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOLANA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 620.69 USD

- зміна ціни KOLANA протягом дня — -10.87%

- циркуляційна пропозиція – 749.90M USD

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