Ціна KOLANA (KOLANA)
Поточна ціна KOLANA (KOLANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 43.32K USD. Ціна KOLANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOLANA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 620.69 USD
- зміна ціни KOLANA протягом дня — -10.87%
- циркуляційна пропозиція – 749.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOLANA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KOLANA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KOLANA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KOLANA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.87%
|30 днів
|$ 0
|-29.78%
|60 днів
|$ 0
|-63.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KOLANA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-10.87%
+2.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KOLANA is a koala-character meme coin that has been designed as the newest meme character token to join the Solana ecosystem. It’s a fun, community-driven token with no inherent value, created purely for those who want to participate in the Solana meme culture and become a part of the KOLANA community. While it doesn't offer utility or financial promises, it thrives on community engagement and decentralised fun.
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