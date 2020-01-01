Токеноміка Koku The Shikoku ($KOKU) Дізнайтеся ключову інформацію про Koku The Shikoku ($KOKU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Koku The Shikoku ($KOKU) Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network. Офіційний вебсайт: https://kokutheshikoku.com/ Купити $KOKU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Koku The Shikoku ($KOKU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Koku The Shikoku ($KOKU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 138.96K $ 138.96K $ 138.96K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (повністю розведена вартість): $ 138.96K $ 138.96K $ 138.96K Історичний максимум: $ 0.0114239 $ 0.0114239 $ 0.0114239 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00013896 $ 0.00013896 $ 0.00013896 Дізнайтеся більше про ціну Koku The Shikoku ($KOKU)

Токеноміка Koku The Shikoku ($KOKU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Koku The Shikoku ($KOKU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $KOKU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $KOKU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $KOKU, досліджуйте ціну токена $KOKU в реальному часі!

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