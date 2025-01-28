Ціна Koku The Shikoku ($KOKU)
Поточна ціна Koku The Shikoku ($KOKU) сьогодні становить 0.00916911 USD з ринковою капіталізацією $ 9.17M USD. Ціна $KOKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Koku The Shikoku:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 468.08K USD
- зміна ціни Koku The Shikoku протягом дня — +38.97%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Koku The Shikoku до USD становила $ +0.00257135.
За останні 30 днів зміна ціни Koku The Shikoku до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Koku The Shikoku до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Koku The Shikoku до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00257135
|+38.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Koku The Shikoku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.30%
+38.97%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network.
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