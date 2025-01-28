Сьогоднішня ціна Koku The Shikoku ($KOKU)

Поточна ціна Koku The Shikoku ($KOKU) сьогодні становить 0.00916911 USD з ринковою капіталізацією $ 9.17M USD. Ціна $KOKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Koku The Shikoku:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 468.08K USD

- зміна ціни Koku The Shikoku протягом дня — +38.97%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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