Токеноміка KoKoK The Roach (KOKOK)
Інформація KoKoK The Roach (KOKOK)
About KoKoK
In the wild world of crypto, KoKoK refuses to flee from risk. Once a struggling investor, it found its conviction and never looked back. Through crashes, liquidations, and endless FUD, KoKoK firmly held on the ground never backing down, never giving up. Losses came and went, but belief never faded.
Because in crypto, only the “unkillable” make it and KoKoK ain't going anywhere
Tough, unkillable, never backing down. Hit me with whatever, I’m still standing. Now it’s my turn to take over!
Токеноміка та аналіз ціни KoKoK The Roach (KOKOK)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KoKoK The Roach (KOKOK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка KoKoK The Roach (KOKOK): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки KoKoK The Roach (KOKOK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів KOKOK, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOKOK, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOKOK, досліджуйте ціну токена KOKOK в реальному часі!
Прогноз ціни KOKOK
Хочете знати, куди рухається KOKOK? Наша сторінка прогнозу ціни KOKOK поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.