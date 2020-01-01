Токеноміка KoKoK The Roach (KOKOK) Дізнайтеся ключову інформацію про KoKoK The Roach (KOKOK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KoKoK The Roach (KOKOK) About KoKoK In the wild world of crypto, KoKoK refuses to flee from risk. Once a struggling investor, it found its conviction and never looked back. Through crashes, liquidations, and endless FUD, KoKoK firmly held on the ground never backing down, never giving up. Losses came and went, but belief never faded. Because in crypto, only the “unkillable” make it and KoKoK ain't going anywhere Tough, unkillable, never backing down. Hit me with whatever, I’m still standing. Now it’s my turn to take over! Офіційний вебсайт: https://www.kokoktheroach.com/ Купити KOKOK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KoKoK The Roach (KOKOK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KoKoK The Roach (KOKOK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,32M $ 21,32M $ 21,32M Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 21,32M $ 21,32M $ 21,32M Історичний максимум: $ 0,203302 $ 0,203302 $ 0,203302 Історичний мінімум: $ 0,0025457 $ 0,0025457 $ 0,0025457 Поточна ціна: $ 0,106439 $ 0,106439 $ 0,106439 Дізнайтеся більше про ціну KoKoK The Roach (KOKOK)

Токеноміка KoKoK The Roach (KOKOK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KoKoK The Roach (KOKOK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOKOK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOKOK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOKOK, досліджуйте ціну токена KOKOK в реальному часі!

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