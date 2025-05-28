Ціна KoKoK The Roach (KOKOK)
Поточна ціна KoKoK The Roach (KOKOK) сьогодні становить 0,14821 USD з ринковою капіталізацією $ 29,64M USD. Ціна KOKOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KoKoK The Roach:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KoKoK The Roach протягом дня — +12,39%
- циркуляційна пропозиція – 200,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KoKoK The Roach до USD становила $ +0,01633911.
За останні 30 днів зміна ціни KoKoK The Roach до USD становила $ +2,8212952214.
За останні 60 днів зміна ціни KoKoK The Roach до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KoKoK The Roach до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01633911
|+12,39%
|30 днів
|$ +2,8212952214
|+1 903,58%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KoKoK The Roach: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,13%
+12,39%
+97,92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About KoKoK In the wild world of crypto, KoKoK refuses to flee from risk. Once a struggling investor, it found its conviction and never looked back. Through crashes, liquidations, and endless FUD, KoKoK firmly held on the ground never backing down, never giving up. Losses came and went, but belief never faded. Because in crypto, only the “unkillable” make it and KoKoK ain't going anywhere Tough, unkillable, never backing down. Hit me with whatever, I’m still standing. Now it’s my turn to take over!
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