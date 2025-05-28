Сьогоднішня ціна KoKoK The Roach (KOKOK)

Поточна ціна KoKoK The Roach (KOKOK) сьогодні становить 0,14821 USD з ринковою капіталізацією $ 29,64M USD. Ціна KOKOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KoKoK The Roach:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KoKoK The Roach протягом дня — +12,39%

- циркуляційна пропозиція – 200,00M USD

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