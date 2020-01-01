Токеноміка KOK (KOK) Дізнайтеся ключову інформацію про KOK (KOK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KOK (KOK) KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler). Офіційний вебсайт: https://kok-chain.io/ Купити KOK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KOK (KOK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KOK (KOK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,84K $ 19,84K $ 19,84K Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 107,33M $ 107,33M $ 107,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 924,31K $ 924,31K $ 924,31K Історичний максимум: $ 6,83 $ 6,83 $ 6,83 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00018486 $ 0,00018486 $ 0,00018486 Дізнайтеся більше про ціну KOK (KOK)

Токеноміка KOK (KOK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KOK (KOK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOK, досліджуйте ціну токена KOK в реальному часі!

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