Сьогоднішня ціна KOK (KOK)

Поточна ціна KOK (KOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.47K USD. Ціна KOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32K USD

- зміна ціни KOK протягом дня — +3.90%

- циркуляційна пропозиція – 107.33M USD

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