Ціна KOK (KOK)
Поточна ціна KOK (KOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.47K USD. Ціна KOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32K USD
- зміна ціни KOK протягом дня — +3.90%
- циркуляційна пропозиція – 107.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KOK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KOK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KOK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.90%
|30 днів
|$ 0
|-23.15%
|60 днів
|$ 0
|-14.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KOK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.51%
+3.90%
-6.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler).
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