Ціна Koji (KOJI)
Поточна ціна Koji (KOJI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KOJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Koji:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.84K USD
- зміна ціни Koji протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Koji до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Koji до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Koji до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Koji до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ 0
|+0.05%
|60 днів
|$ 0
|+0.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Koji: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.04%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Koji Earth project aims to provide KOJI token-holders with original comic book NFTs created by the Amco-studio. Also, the project is developing an online store with official KOJI Merchandise. Automatically, the KOJI’s smart contract deducts 3% from every transaction and spreads it as follow: 1% goes to charity, 1% goes to holders, 0.5% goes to the burning wallet, and the rest 0.5% goes to the growth fund.
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