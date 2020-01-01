Токеноміка KOI (KOAI) Дізнайтеся ключову інформацію про KOI (KOAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KOI (KOAI) KOI ($KOAI) is a Consumer-AI Network designed to connect over 3 billion global extension users on X, making AI easily accessible for retail users. The platform integrates AI-powered tools into everyday online activities through browser extensions, enabling users to benefit from enhanced browsing, data analysis, and decision-making tools without needing technical expertise. KOI’s focus is on a seamless user experience, offering a straightforward entry into the world of AI. Its design ensures that retail users can easily adopt and interact with AI-driven features, making it attractive to both casual and more advanced users. The network also incorporates competitive elements, offering rewards and incentives to boost engagement. The platform aims to continuously update its capabilities, making it a flexible and accessible AI solution. KOI's vision is to become a leading player in the consumer AI space by delivering practical, user-friendly tools that integrate seamlessly into daily life. Офіційний вебсайт: https://www.koiprotocol.com/ Купити KOAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KOI (KOAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KOI (KOAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,79K $ 47,79K $ 47,79K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 79,93M $ 79,93M $ 79,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 597,88K $ 597,88K $ 597,88K Історичний максимум: $ 0,0109556 $ 0,0109556 $ 0,0109556 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00059788 $ 0,00059788 $ 0,00059788 Дізнайтеся більше про ціну KOI (KOAI)

Токеноміка KOI (KOAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KOI (KOAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOAI, досліджуйте ціну токена KOAI в реальному часі!

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