Сьогоднішня ціна KOHENOOR (KEN)

Поточна ціна KOHENOOR (KEN) сьогодні становить 0.03999606 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOHENOOR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.97 USD

- зміна ціни KOHENOOR протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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