Інформація щодо ціни KOHAKU (KOHAKU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,78% Зміна ціни (1 дн.) +14,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,93%

Актуальна ціна KOHAKU (KOHAKU) становить --. За останні 24 години KOHAKU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KOHAKU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KOHAKU змінився на +2,78% за останню годину, +14,01% за 24 години та на -13,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KOHAKU (KOHAKU)

Ринкова капіталізація $ 175,89K$ 175,89K $ 175,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 175,89K$ 175,89K $ 175,89K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KOHAKU — $ 175,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOHAKU — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 175,89K.