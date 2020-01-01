Токеноміка Kogin by Virtuals (KOGIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Kogin by Virtuals (KOGIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kogin by Virtuals (KOGIN) Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/4082 Купити KOGIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kogin by Virtuals (KOGIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kogin by Virtuals (KOGIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 82.44K $ 82.44K $ 82.44K Загальна пропозиція: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M Циркуляційна пропозиція: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M FDV (повністю розведена вартість): $ 82.44K $ 82.44K $ 82.44K Історичний максимум: $ 0.00121356 $ 0.00121356 $ 0.00121356 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kogin by Virtuals (KOGIN)

Токеноміка Kogin by Virtuals (KOGIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kogin by Virtuals (KOGIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOGIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOGIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOGIN, досліджуйте ціну токена KOGIN в реальному часі!

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