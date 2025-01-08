Ціна Kogin by Virtuals (KOGIN)
Поточна ціна Kogin by Virtuals (KOGIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 664.45K USD. Ціна KOGIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kogin by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.93K USD
- зміна ціни Kogin by Virtuals протягом дня — -3.80%
- циркуляційна пропозиція – 940.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kogin by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kogin by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kogin by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kogin by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kogin by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.53%
-3.80%
+20.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.
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