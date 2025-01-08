Сьогоднішня ціна Kogin by Virtuals (KOGIN)

Поточна ціна Kogin by Virtuals (KOGIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 664.45K USD. Ціна KOGIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kogin by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.93K USD

- зміна ціни Kogin by Virtuals протягом дня — -3.80%

- циркуляційна пропозиція – 940.00M USD

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