Ціна KogeCoin (KOGECOIN)
Поточна ціна KogeCoin (KOGECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KOGECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KogeCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.82 USD
- зміна ціни KogeCoin протягом дня — -7.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KogeCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KogeCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KogeCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KogeCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.16%
|30 днів
|$ 0
|-11.56%
|60 днів
|$ 0
|+3.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KogeCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
-7.16%
+1.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KogeCoin’s goal is to become a store of value for the Polygon community. It is a deflationary token that launched via airdrop to all early QuickSwap users who had around 4 weeks to claim. Too often, “fair launched” tokens get sniped by bots who then dump on the rest of us. KogeCoin avoided this problem and built up a strong community of dedicated HODLers. If you missed out on our genesis airdrop, don’t fret! About 90% of the tokens allocated for the airdrop were unclaimed and will be distributed to holders of KogeCoin via staking at KogeFarm.io/farms, with rewards starting after June 10. If you buy some KogeCoins now, you can get more through staking. The devs are fully committed to KogeCoin and the Polygon/Matic defi space. Holders of KogeCoin will benefit from the fees generated at KogeFarm.io, an auto-compounding utility we built for defi users. We view KogeCoin as a token that allows us to grow with the community, and expect to both grow KogeFarm and build other utilities for holders in the future.
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