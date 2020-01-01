Токеноміка Kofi Aptos (KAPT) Дізнайтеся ключову інформацію про Kofi Aptos (KAPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kofi Aptos (KAPT) Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity. Офіційний вебсайт: https://kofi.finance Купити KAPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kofi Aptos (KAPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kofi Aptos (KAPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,42M $ 19,42M $ 19,42M Загальна пропозиція: $ 4,36M $ 4,36M $ 4,36M Циркуляційна пропозиція: $ 4,36M $ 4,36M $ 4,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,42M $ 19,42M $ 19,42M Історичний максимум: $ 5,27 $ 5,27 $ 5,27 Історичний мінімум: $ 3,77 $ 3,77 $ 3,77 Поточна ціна: $ 4,45 $ 4,45 $ 4,45 Дізнайтеся більше про ціну Kofi Aptos (KAPT)

Токеноміка Kofi Aptos (KAPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kofi Aptos (KAPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAPT, досліджуйте ціну токена KAPT в реальному часі!

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