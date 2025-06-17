Сьогоднішня ціна Kofi Aptos (KAPT)

Поточна ціна Kofi Aptos (KAPT) сьогодні становить 4,79 USD з ринковою капіталізацією $ 20,41M USD. Ціна KAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kofi Aptos:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kofi Aptos протягом дня — +6,40%

- циркуляційна пропозиція – 4,29M USD

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