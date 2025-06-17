Ціна Kofi Aptos (KAPT)
Поточна ціна Kofi Aptos (KAPT) сьогодні становить 4,79 USD з ринковою капіталізацією $ 20,41M USD. Ціна KAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kofi Aptos:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kofi Aptos протягом дня — +6,40%
- циркуляційна пропозиція – 4,29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kofi Aptos до USD становила $ +0,288091.
За останні 30 днів зміна ціни Kofi Aptos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kofi Aptos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kofi Aptos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,288091
|+6,40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kofi Aptos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,10%
+6,40%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity.
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