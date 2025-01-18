Сьогоднішня ціна Kochi Ken ETH (KOCHI)

Поточна ціна Kochi Ken ETH (KOCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KOCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kochi Ken ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.39 USD

- зміна ціни Kochi Ken ETH протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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