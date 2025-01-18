Ціна Kochi Ken ETH (KOCHI)
Поточна ціна Kochi Ken ETH (KOCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KOCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kochi Ken ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 205.39 USD
- зміна ціни Kochi Ken ETH протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kochi Ken ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kochi Ken ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kochi Ken ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kochi Ken ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ 0
|-9.00%
|60 днів
|$ 0
|-25.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kochi Ken ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.04%
+7.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kōchi-ken token is a rising star in the world of cryptocurrency inspired by the loyal and spirited Kōchi-ken (Shikoku Inu) dog breed from Japan. This token isn't just about financial growth; it's about community, resilience, and innovation. With a dedicated team and a passionate community, Shikoku Inu aims to revolutionize the crypto space by bringing a blend of traditional values and cutting-edge technology. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, the Shikoku Inu token offers a unique opportunity to be part of a vibrant and dynamic ecosystem. Join the pack!
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