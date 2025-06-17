Ціна Kochi Inu (KOCHI)
Поточна ціна Kochi Inu (KOCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 257,35K USD. Ціна KOCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kochi Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kochi Inu протягом дня — -32,69%
- циркуляційна пропозиція – 1,00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kochi Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kochi Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kochi Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kochi Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-32,69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kochi Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,88%
-32,69%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam.
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