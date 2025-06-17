Сьогоднішня ціна Kochi Inu (KOCHI)

Поточна ціна Kochi Inu (KOCHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 257,35K USD. Ціна KOCHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kochi Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kochi Inu протягом дня — -32,69%

- циркуляційна пропозиція – 1,00T USD

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