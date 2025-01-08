Ціна Kocaelispor Fan Token (KSTT)
Поточна ціна Kocaelispor Fan Token (KSTT) сьогодні становить 0.00141966 USD з ринковою капіталізацією $ 61.20K USD. Ціна KSTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kocaelispor Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.09K USD
- зміна ціни Kocaelispor Fan Token протягом дня — -2.16%
- циркуляційна пропозиція – 43.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kocaelispor Fan Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kocaelispor Fan Token до USD становила $ -0.0002522246.
За останні 60 днів зміна ціни Kocaelispor Fan Token до USD становила $ +0.0001411958.
За останні 90 днів зміна ціни Kocaelispor Fan Token до USD становила $ +0.0001422484245249932.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.16%
|30 днів
|$ -0.0002522246
|-17.76%
|60 днів
|$ +0.0001411958
|+9.95%
|90 днів
|$ +0.0001422484245249932
|+11.14%
Останній аналіз цін Kocaelispor Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.27%
-2.16%
+0.17%
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