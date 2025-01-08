Сьогоднішня ціна Kocaelispor Fan Token (KSTT)

Поточна ціна Kocaelispor Fan Token (KSTT) сьогодні становить 0.00141966 USD з ринковою капіталізацією $ 61.20K USD. Ціна KSTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kocaelispor Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.09K USD

- зміна ціни Kocaelispor Fan Token протягом дня — -2.16%

- циркуляційна пропозиція – 43.11M USD

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