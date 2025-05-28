Ціна Kobushi (KOBUSHI)
Поточна ціна Kobushi (KOBUSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,09M USD. Ціна KOBUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kobushi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kobushi протягом дня — +64,02%
- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kobushi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kobushi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kobushi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kobushi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+64,02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kobushi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+15,91%
+64,02%
+141,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KOBUSHI is a community-driven memecoin inspired by Kobushi, the Japanese pygmy hippo at Ueno Zoo. It combines the viral power of meme tokens with real-world philanthropy—directing a portion of fees and community donations to support hippo conservation at Ueno Zoo. With transparent on-chain governance and a playful, animal-loving narrative, $KOBUSHI unites crypto enthusiasts and wildlife supporters.
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