Сьогоднішня ціна Kobushi (KOBUSHI)

Поточна ціна Kobushi (KOBUSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,09M USD. Ціна KOBUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kobushi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kobushi протягом дня — +64,02%

- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD

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