Сьогоднішня ціна Kobecoin

Поточна ціна Kobecoin (KOBX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KOBX до USD становить $ 0 за KOBX.

Kobecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 351 818, з циркуляційною пропозицією у 990,26M KOBX. Протягом останніх 24 годин KOBX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KOBX змінився на +0,27% за останню годину та на +0,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,16K.

Ринкова інформація щодо Kobecoin (KOBX)

Ринкова капіталізація $ 351,82K$ 351,82K $ 351,82K Обсяг (за 24 год) $ 1,16K$ 1,16K $ 1,16K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 351,82K$ 351,82K $ 351,82K Циркуляційне постачання 990,26M 990,26M 990,26M Загальна пропозиція 990 257 469,712726 990 257 469,712726 990 257 469,712726

Поточна ринкова капіталізація Kobecoin — $ 351,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,16K. Циркуляційна пропозиція KOBX — 990,26M, зі загальною пропозицією 990257469.712726. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 351,82K.