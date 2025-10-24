Актуальна ціна Kobe the Shiba Inu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KOBE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KOBE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kobe the Shiba Inu сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KOBE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KOBE на MEXC вже зараз.

Логотип Kobe the Shiba Inu

Ціна Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KOBE до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
Графік ціни Kobe the Shiba Inu (KOBE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:48:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kobe the Shiba Inu (KOBE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,206835
$ 0,206835$ 0,206835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Kobe the Shiba Inu (KOBE) становить --. За останні 24 години KOBE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KOBE становить $ 0,206835, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KOBE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kobe the Shiba Inu (KOBE)

$ 6,64K
$ 6,64K$ 6,64K

--
----

$ 6,64K
$ 6,64K$ 6,64K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kobe the Shiba Inu — $ 6,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOBE — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,64K.

Історія ціни Kobe the Shiba Inu (KOBE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kobe the Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kobe the Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kobe the Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kobe the Shiba Inu до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

Ресурс Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kobe the Shiba Inu (USD)

Скільки коштуватиме Kobe the Shiba Inu (KOBE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kobe the Shiba Inu (KOBE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kobe the Shiba Inu.

Перегляньте прогноз ціни Kobe the Shiba Inu вже зараз!

KOBE до місцевих валют

Токеноміка Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Розуміння токеноміки Kobe the Shiba Inu (KOBE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KOBE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Скільки сьогодні коштує Kobe the Shiba Inu (KOBE)?
Актуальна ціна KOBE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KOBE до USD?
Поточна ціна KOBE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kobe the Shiba Inu?
Ринкова капіталізація KOBE — $ 6,64K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KOBE?
Циркуляційна пропозиція KOBE — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KOBE?
KOBE досяг історичної максимальної ціни у 0,206835 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KOBE?
Історична мінімальна ціна KOBE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KOBE?
Актуальний обсяг торгівлі KOBE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KOBE цього року?
KOBE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KOBE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:48:58 (UTC+8)

