Токеноміка KOBAN (KOBAN) Дізнайтеся ключову інформацію про KOBAN (KOBAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KOBAN (KOBAN) What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games. Офіційний вебсайт: https://koban.world/ Купити KOBAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KOBAN (KOBAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KOBAN (KOBAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Загальна пропозиція: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Циркуляційна пропозиція: $ 495,96M $ 495,96M $ 495,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,94M $ 6,94M $ 6,94M Історичний максимум: $ 0,02602948 $ 0,02602948 $ 0,02602948 Історичний мінімум: $ 0,00261958 $ 0,00261958 $ 0,00261958 Поточна ціна: $ 0,0027781 $ 0,0027781 $ 0,0027781 Дізнайтеся більше про ціну KOBAN (KOBAN)

Токеноміка KOBAN (KOBAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KOBAN (KOBAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KOBAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KOBAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KOBAN, досліджуйте ціну токена KOBAN в реальному часі!

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