Сьогоднішня ціна KOBAN (KOBAN)

Поточна ціна KOBAN (KOBAN) сьогодні становить 0,02144835 USD з ринковою капіталізацією $ 10,64M USD. Ціна KOBAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOBAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KOBAN протягом дня — +4,18%

- циркуляційна пропозиція – 496,00M USD

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