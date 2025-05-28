Ціна KOBAN (KOBAN)
Поточна ціна KOBAN (KOBAN) сьогодні становить 0,02144835 USD з ринковою капіталізацією $ 10,64M USD. Ціна KOBAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOBAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KOBAN протягом дня — +4,18%
- циркуляційна пропозиція – 496,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOBAN до USD становила $ +0,00086071.
За останні 30 днів зміна ціни KOBAN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KOBAN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KOBAN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00086071
|+4,18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KOBAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,33%
+4,18%
-4,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.
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