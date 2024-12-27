Сьогоднішня ціна KOBA (KOBA)

Поточна ціна KOBA (KOBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 197.81K USD. Ціна KOBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOBA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.35K USD

- зміна ціни KOBA протягом дня — -14.76%

- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD

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