Сьогоднішня ціна KOALA AI

Поточна ціна KOALA AI (KOKO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KOKO до USD становить $ 0 за KOKO.

KOALA AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 95 705, з циркуляційною пропозицією у 9,43T KOKO. Протягом останніх 24 годин KOKO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KOKO змінився на -0,46% за останню годину та на +1,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KOALA AI (KOKO)

Ринкова капіталізація $ 95,71K$ 95,71K $ 95,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 95,71K$ 95,71K $ 95,71K Циркуляційне постачання 9,43T 9,43T 9,43T Загальна пропозиція 9 955 598 183 529,0 9 955 598 183 529,0 9 955 598 183 529,0

Поточна ринкова капіталізація KOALA AI — $ 95,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOKO — 9,43T, зі загальною пропозицією 9955598183529.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95,71K.