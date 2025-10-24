Актуальна ціна Koala сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KOALA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KOALA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Koala сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KOALA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KOALA на MEXC вже зараз.

Логотип Koala

Ціна Koala (KOALA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KOALA до USD:

--
----
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Koala (KOALA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:28:41 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Koala (KOALA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0,38%

-0,38%

Актуальна ціна Koala (KOALA) становить --. За останні 24 години KOALA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KOALA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KOALA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Koala (KOALA)

$ 39,10K
$ 39,10K$ 39,10K

--
----

$ 42,49K
$ 42,49K$ 42,49K

923,81M
923,81M 923,81M

1 003 811 140,9705503
1 003 811 140,9705503 1 003 811 140,9705503

Поточна ринкова капіталізація Koala — $ 39,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOALA — 923,81M, зі загальною пропозицією 1003811140.9705503. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,49K.

Історія ціни Koala (KOALA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Koala до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Koala до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Koala до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Koala до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-79,88%
60 днів$ 0-94,64%
90 днів$ 0--

Що таке Koala (KOALA)

KOALA is no ordinary koala. It's a meme magician wearing smart glasses, residing on the blockchain! KOALA Core Economic Model Deflation Burn + LP Shareholder Dividends + Fission Income + Honor Dividends Total 1.3 billion, all publicly circulated! • 1.2 billion: Deposited into the pool to form LPs (LPs are permanently locked in the black hole) • 10 million: Positions held on seven major exchanges (already listed) • 90 million: Locked in the Honor Dividend Pool (automatically distributed upon reaching the required criteria)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Koala (USD)

Скільки коштуватиме Koala (KOALA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Koala (KOALA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Koala.

Перегляньте прогноз ціни Koala вже зараз!

KOALA до місцевих валют

Токеноміка Koala (KOALA)

Розуміння токеноміки Koala (KOALA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KOALA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Koala (KOALA)

Скільки сьогодні коштує Koala (KOALA)?
Актуальна ціна KOALA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KOALA до USD?
Поточна ціна KOALA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Koala?
Ринкова капіталізація KOALA — $ 39,10K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KOALA?
Циркуляційна пропозиція KOALA — 923,81M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KOALA?
KOALA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KOALA?
Історична мінімальна ціна KOALA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KOALA?
Актуальний обсяг торгівлі KOALA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KOALA цього року?
KOALA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KOALA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.