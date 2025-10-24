Інформація щодо ціни Koala (KOALA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,38%

Актуальна ціна Koala (KOALA) становить --. За останні 24 години KOALA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KOALA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KOALA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Koala (KOALA)

Ринкова капіталізація $ 39,10K$ 39,10K $ 39,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,49K$ 42,49K $ 42,49K Циркуляційне постачання 923,81M 923,81M 923,81M Загальна пропозиція 1 003 811 140,9705503 1 003 811 140,9705503 1 003 811 140,9705503

Поточна ринкова капіталізація Koala — $ 39,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOALA — 923,81M, зі загальною пропозицією 1003811140.9705503. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,49K.