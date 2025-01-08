Ціна KOAK (KOAK)
Поточна ціна KOAK (KOAK) сьогодні становить 0.00002543 USD з ринковою капіталізацією $ 101.74K USD. Ціна KOAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KOAK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.43K USD
- зміна ціни KOAK протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 4.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KOAK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KOAK до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни KOAK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KOAK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0.0000000000
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|60 днів
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Останній аналіз цін KOAK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KOAK is the first fair-launched duck on the KRC20 Ecosystem, aiming to build a strong family like community along side creating multiple charity partnerships to create a real world use! KOAK is inspired by the world famous "the duck song" which went viral many years ago...After all the fame, KOAK is back to take his community back to the top...THE MOON! With the theme being "KOAK's Bar" we use this as a way for community members feeling like KOAK is a safe space for them!
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