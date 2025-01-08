Сьогоднішня ціна KOAK (KOAK)

Поточна ціна KOAK (KOAK) сьогодні становить 0.00002543 USD з ринковою капіталізацією $ 101.74K USD. Ціна KOAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KOAK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.43K USD

- зміна ціни KOAK протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 4.00B USD

Отримуйте оновлення цін KOAK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KOAK.