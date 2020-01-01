Токеноміка Knut From Zoo (KNUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Knut From Zoo (KNUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Knut From Zoo (KNUT) Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Офіційний вебсайт: https://knut.wtf/ Купити KNUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Knut From Zoo (KNUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Knut From Zoo (KNUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 56,09K $ 56,09K $ 56,09K Загальна пропозиція: $ 984,12M $ 984,12M $ 984,12M Циркуляційна пропозиція: $ 984,12M $ 984,12M $ 984,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 56,09K $ 56,09K $ 56,09K Історичний максимум: $ 0,00366987 $ 0,00366987 $ 0,00366987 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Knut From Zoo (KNUT)

Токеноміка Knut From Zoo (KNUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Knut From Zoo (KNUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KNUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KNUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KNUT, досліджуйте ціну токена KNUT в реальному часі!

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